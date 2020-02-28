Елец, Данков и Чаплыгин получат по 45 миллионов рублей на благоустройство. Их заявки победили в федеральном конкурсе

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в своем инстаграм поделился радостной новостью. Сразу три проекта региона признали лучшими на федеральном конкурсе «Малые исторические города».

«Елец, Данков и Чаплыгин получат по 45 млн рублей. Будут благоустроены набережная реки Дон в Данкове, скверы имени И.А. Бунина и имени М.С. Соломенцева в Ельце, а также улица и площадь Советская в Чаплыгине. Вот, что значит — правильно подойти к делу. В предыдущие годы область оставалась без призовых мест. Горжусь нашей командой. Молодцы!», — написал Игорь Артамонов.

Напомним, заявки этих городов были одобрены на заседании межведомственной комиссии в администрации Липецкой области. В работе принимали участие глава региона Игорь Артамонов, представители общественных организаций, архитектурных студий.