Елецкие гимназисты победили в международном конкурсе «Старт в науке»

Гимназисты из Ельца стали победителями VIII Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». Он прошел в Москве в рамках реализации Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

В конкурсе приняли участие более 2500 учащихся школ, гимназий, лицеев, техникумов, колледжей, вузов всех регионов России, Казахстана, Белоруссии, Украины, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Представлены свыше 2000 научно-исследовательских и творческих проектов по 18 предметам.

Юные исследователи команды елецкой гимназии №11 показывали результаты своей исследовательской деятельности в форме макетных образцов и докладов на секциях «Инженерные науки», «Физика», «Естествознание». Все они отмечены дипломами победителя, научные руководители награждены медалями.

В регионе немало делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Юные липчане не раз успешно выступали на всероссийском и международном уровне, демонстрируя высокий потенциал исследовательской, конструкторской и изобретательской деятельности. Добившиеся высоких результатов в учебе, труде, спорте, научной, творческой и общественной деятельности школьники и студенты ежегодно получают областные стипендии и премии, муниципальные награды.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, которая вскоре возьмет на себя ответственность за нашу страну, развитие экономики России», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.