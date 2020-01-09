Елецкий фестиваль стал одним из лучших событий года по итогам народного голосования

Межрегиональный фестиваль «Елецкий набат» получил статус «Лучшее событие года». Народное голосование проходило на официальном портале Национального календаря событий. По результатам были выбраны 20 лучших российских фестивалей.

От Липецкой области был заявлен ряд событийных мероприятий, в том числе «Русборг», «Антоновские яблоки», «Сиреневый рай», «Тайны усадьбы», «Липецкое городище», «Русская закваска». Победил «Елецкий набат».

Фестиваль посвящён обороне Ельца от войск гетмана Сагайдачного в 1618 году. В первый раз он прошёл ранней осенью 2018 года и был приурочен к 400-летию исторических событий.