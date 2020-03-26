Энергетические предприятия области переходят на удаленный режим работы

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Липецкой области все энергетические предприятия области, в частности ПАО «МРСК Центра», ПАО «Квадра», АО «ЛГЭК», АО «Газпром» перевели сотрудников, не задействованных напрямую в производственном процессе, на удаленный режим работы.

Посещать центры обслуживания не нужно. Жители могут передать показания приборов учета энергоресурсов с использованием онлайн сервисов, таких как официальные сайты компаний, мобильные приложения, личные кабинеты. Не исключена и привычная телефонная связь, в том числе с использованием автоответчиков. Достаточно просто продиктовать нужные цифры, которые затем будут учтены при начислении платы.

Учитывая, что основную категорию посетителей центров обслуживания составляют люди старшего возраста, наиболее уязвимые к болезни, липчан просят помочь пожилым родственникам воспользоваться дистанционными сервисами или самим передать за них показания и оплатить квитанции, подключив их лицевой счет к своему аккаунту.

Также руководство АО «ЛГЭК» приняло решение не предъявлять пени за несвоевременную оплату коммунальных ресурсов в особый период гражданам пенсионного возраста. При этом обязательства по оплате поставленных коммунальных ресурсов сохраняются.