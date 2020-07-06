Энергоэффективный капремонт в Липецкой области стал примером для российских регионов

Открытый вебинар, посвященный повышению энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области, прошел на интернет-платформе «Реформа ЖКХ». К нему могли присоединиться все желающие собственники многоквартирных домов.

Открывая работу совещания, заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк отметила, что в Липецкой области удалось добиться хороших результатов в энергоэффективном капитальном ремонте многоквартирных домов, что является примером для других регионов. Область одной из первых в стране приняла участие в уникальной схеме софинансирования энергоэффективного капремонта.

Со стороны субъекта РФ участниками вебинара стали начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Александр Завертяев, генеральный директор Фонда капитального ремонта в Липецкой области Елена Бабикова, руководитель Центра энергоэффективности Липецкой области Илья Богомолов, руководители управляющих компаний, сообщили в управлении ЖКХ региона.

С октября 2019 года Липецкая область подала три заявки на предоставление финансовой поддержки в Фонд содействия реформированию ЖКХ по многоквартирным домам, собственники помещений которых уже провели энергоэффективный ремонт.

Одна заявка отправлена в Фонд в начале апреля, по которой средства уже получены субъектом. Общая сумма финансовой поддержки на восемь многоквартирных домов составила более 4 млн рублей. Жители смогут использовать это дополнительное финансирование на проведение других работ в рамках капитального ремонта.

Основное условие для получения дополнительных средств из федерального бюджета – это проведение энергоэффективного ремонта с уменьшением расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10%. Как отметил начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев, именно высокие суммы за тепло в платежках стали поводом пересмотреть эффективность использования энергетических ресурсов и снижения их потерь в многоквартирных домах региона.

В прошлом году в Липецкой области было обследовано свыше 5800 многоквартирных домов, информация о них нанесена на интерактивную карту «Энергоэффективность МКД». В результате выявленных нарушений в эксплуатации внутридомовых систем теплоснабжения и предложений по их устранению количество энергоэффективных домов только в областном центре увеличилось на 33% – с 1330 в октябре 2019 года до 2008 домов в апреле 2020-го.

Свою роль в регулировке системы теплоснабжения и снижении платежей за тепло сыграли автоматизированные тепловые пункты (АТП). Их установка осуществлялась за счет средств жителей – дополнительных взносов на капитальный ремонт.

На примере типовой 2-комнатной квартиры в 54 квадратных метров единовременные вложения жителей составили 4,4 тысячи рублей, в результате реализации мероприятий по итогам прошедшего отопительного периода вышла экономия от 15,96% до 23,48 %. То есть сокращение платежа в отопительный период составило около 4,8 тысячи рублей.

Как уточнили в управлении ЖКХ региона, затраченные средства на мероприятия по установке АТП могут быть компенсированы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Одно из требований, которым должен соответствовать многоквартирный дом для получения поддержки из федерального бюджета на повышение энергоэффективности, – это отсутствие финансирования работ за счет взносов на капитальный ремонт жильцов другого МКД. Для софинансирования необходимо наличие нужной суммы на выполнение работ на счете МКД, либо принятие решения о введении дополнительного взноса на капитальный ремонт.

В Липецкой области собственниками двух многоквартирных домов, формирующими фонд капитального ремонта «в общем котле», установлен дополнительный взнос и привлечена поддержка из фонда – более 700 тысяч рублей. Практики получения средств фонда содействия реформированию ЖКХ на энергоэффективный ремонт домами, находящимися «в общем котле», до сих пор не было ни в одном субъекте РФ, подчеркнули в региональном управлении жилищно-коммунального хозяйства.

«Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Вопросы сокращения платежей в отопительный период очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать с собственниками жилья в этом направлении».

Запись вебинара доступна здесь.