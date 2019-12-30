Еще один липецкий долгострой введен в эксплуатацию

Администрация Липецкой области и строительная компания «ОДСК Липецк» приняли решение ввести в эксплуатацию дом 32А в ЖК «Университетский» в 2019 году. Это на квартал раньше плановой даты.

Изначально ввод в эксплуатацию должен был состояться в начале июня 2016 года, но застройщик оказался неблагонадежным. Благодаря личному вмешательству главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова в феврале 2019 года удалось достичь договоренностей со строительной компанией «ОДСК Липецк» о завершении объекта и возобновить строительство.

Строительная компания «ОДСК Липецк» получила разрешение на ввод дома в эксплуатацию, на три месяца приблизив мечту о новой квартире для 114 новоселов, из которых 107 приобретали квартиры по договору долевого участия. Об этом сообщили в управлении строительства и архитектуры региона.

В 2020 году введут в эксплуатацию еще семь домов. В правах будут восстановлены более 1300 граждан.

Сегодня же специалисты фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства пригласили представителей от каждого проблемного дома для подведения итогов года. Цель встречи – выслушать пожелания и замечания относительно работы фонда и наметить планы на следующий год. Решение проблемы обманутых дольщиков – одна из первоочередных задач в регионе.