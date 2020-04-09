Еще у четырех жителей Липецкой области подтвердился диагноз «Коронавирусная инфекция»

Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтверждён ещё у четырёх жителей региона. Случаи заболевания выявлены у лиц, ранее контактировавших с заболевшими.

Все четыре человека соблюдали режим самоизоляции и находились под наблюдением врачей. В настоящее время они проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Состояние пациентов удовлетворительное.

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 43 человека, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.