Фасады липецких домов отремонтируют с учетом истории зданий

Фасады многоквартирных домов в центре Липецка в этом году будут обновлены с учетом исторической составляющей объектов. Проектные решения разработаны для дома 3 на пл. Ленина — Соборная и дома 1 на улице Зегеля.

Существующие фасады этих домов имеют спланированный и выдержанный стиль, пропорции и элементы подчинены принципам конструктивизма. Союз архитекторов предложил сохранить стиль и композиции домов.

«Для нас важно открытое обсуждение проектных и цветовых решений по фасадам, мы детально рассматриваем проекты по каждому дом с главным архитектором Липецка, с архитектурным сообществом в целом, с жителями. Сейчас хорошо налажено взаимодействие и синхронизована работа Фонда и органов местного самоуправления» — сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Елена Бабикова.

Проекты фасадов уже разработаны, была реализована 3-Д визуализация для сохранения гармонии с пространственной композицией площади и стоящих рядом зданий.

Ранее в этих домах был выполнен комплексный капитальный ремонт инженерных систем дома. В начале июля началась работа по ремонту фасада в доме на ул. Ленина-Соборная, в ближайшие несколько недель должен начаться ремонт и на доме 1 на ул. Зегеля.