Федеральные, государственные и муниципальные служащие обязаны представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год до 30 апреля

Сотрудники управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации региона оказали методическую помощь госслужащим государственной инспекции по техническому состоянию самоходных машин и других видов техники Липецкой области и регионального управления имущественных и земельных отношений по вопросам представления сведений о доходах в декларационный период.

Госслужащим напомнили о том, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год необходимо представить до 30 апреля 2020 года. Особое внимание обращалось на то, что необходимо соблюдать процедуры и правила заполнения справок о доходах. Несмотря на принимаемые меры, ежегодно выявляются факты неполного и несвоевременного представления государственными служащими сведений о доходах, а также представление ими недостоверных сведений.

Более 80% нарушений, связанных с неисполнением установленных законодательством о противодействии коррупции обязанностей, запретов и ограничений, допускаются при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Это обусловлено формальным подходом к соблюдению ограничений, запретов и обязанностей.

Кроме того, сотрудники управления по вопросам противодействия коррупции напомнили работникам исполнительных органов власти о том, что такое конфликт интересов и каковы обязанности по предотвращению и устранению его негативных последствий, а также о мерах дисциплинарной ответственности за несоблюдение антикоррупционного законодательства.