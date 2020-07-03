Фестиваль «Русборг» перенесен на 15 августа

Фестиваль исторической реконструкции «Русборг» перенесён на август. Организаторы фестиваля исторической реконструкции планируют провести показательное выступление 15 августа. Начало – в 12.00. Для зрителей в крепость вход будет открыт с 10.00.

Как рассказали организаторы фестиваля, программа будет немного скорректирована. Она включит себя часть программы «Ладейного поля», которая обычно проводилось в августе. Также почти все организаторы конкурсов уже подтвердили свою готовность провести на «Русборге» показательные выступления.