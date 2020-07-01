Фитнес-клубы и летние веранды открылись в Липецкой области

Липецкая область перешла на второй этап снятия ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал сегодня глава региона Игорь Артамонов. Решение принято с учетом рекомендаций и предложений главного санитарного врача региона Владимира Бондарева.

На втором этапе снятия ограничений возобновили свою деятельность сезонные объекты при летних предприятиях общественного питания. Липчанам можно посещать кафе, но разместиться можно только на открытых верандах.

Также разрешается оказание услуг для занятия физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта при условии организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой не более 50% от единовременно пропускной способности объектов. Разрешается организация физкультурных и спортивных мероприятий регионального уровня без привлечения зрителей.

«Количество заболевших снижается, у нас хорошие показатели. Летние веранды и фитнес-залы будут работать с соблюдением всех санитарных требований. Будем анализировать ситуации и постепенно снимать другие ограничения», — подчеркивает Игорь Артамонов.

Остальные ограничительные меры продлены до 14 июля. По-прежнему будет приостановлена работа торгово-развлекательных центров площадью более 800 квадратных метров, кинотеатров. Гражданам старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется сохранять режим самоизоляции. Продолжит действовать масочный режим.