Фонд развития промышленности Липецкой области вошел в топ-10 федерального рейтинга

Фонд развития промышленности Липецкой области занял четвертое место в рейтинге эффективности региональных фондов. Его работа оценивалась по следующим критериям: наличие собственных и совместных программ, клиентоориентированность; информационное наполнение сайта и навигатора мер поддержки ГИСП; количество рассмотренных заявок и одобренных проектов, включая проекты, одобренные ФРП с подачи и по рекомендации РФРП.

За прошедший год, начиная с момента введения рейтинга ФРП, Липецкая область поднялась на семь позиций, увеличив количество баллов с 62 до 103. В 2018 году региональный Фонд Пермского края стал победителем, набрав 95 баллов.

«Сегодня нижняя позиция в топ-10 регфондов стартует с 89 баллов, когда лидер 2018 года имел всего 95 баллов. Это, безусловно, свидетельствует об общем росте эффективности работы регфондов», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

По итогам 2019 года первую строчку в рейтинге продолжает удерживать РФРП Пермского края с общим баллом 141, регфонд Московской области занял вторую позицию, набрав 123 балла, третье место у Свердловской области со 111 баллами, четвертое заняла Липецкая область со 103 баллами, а замкнула пятерку лидеров Республика Татарстан, где работу РФРП оценили на 100 баллов. В 2019 году Липецкий Фонд развития промышленности получил одобрение на льготное финансирование своих проектов на общую сумму более 900 млн рублей. Проектов в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.

В 2018 году региональный Фонд занимал 11 место. В течение 2019 года была усилена информированность компаний путем проведения личных встреч с потенциальными заемщиками, а также проведение дополнительных мероприятий по продвижению программ финансирования Фонда. В результате увеличилось количество заявок на получение займов и число предприятий, профинансированных и сопровожденных региональным Фондом на федеральный уровень. Кроме того, внесены существенные изменения в региональные программы, в том числе: расширение видов деятельности для получения льготных целевых займов, увеличение сумм займов до 100 млн рублей. Липецкая область ввела практику использования предприятиями региональных продуктов совместно с федеральными, что позволило достигнуть максимальный эффект реализации инвестиционных проектов и сократить сроки их реализации.

За 2,5 года работы регионального Фонда прослеживается положительная динамика развития. Он позволяет тиражировать модель работы федеральной структуры на проекты регионального масштаба, что повышает уровень доступности инвестиционных средств. ФРП финансирует в рамках своей основной программы проекты бюджетом от 100 млн рублей, а в рамках совместного финансирования этот бюджет может быть снижен до 40 млн рублей, что дает возможность для получения льготных займов под небольшие по федеральным меркам проекты. Такие проекты зачастую выступают ключевыми драйверами развития региональных экономик.

Федеральный и региональные фонды предоставляют совместные займы на реализацию проектов в рамках программ «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Первичную работу с заемщиком, экспертизы, помощь в формировании заявочного пакета документов проводит региональный Фонд, а основную часть денег предоставляет федеральный ФРП.

Оценка проектов на региональном уровне позволяет более качественно смотреть на предприятия. Также Фонд разработал три региональных программы, финансируемые из областного бюджета: «Повышение производительности труда», «Проекты инфраструктуры» и «Оборотный капитал». Финансирование проектов только на региональном уровне положительно влияет на репутацию регионального Фонда и позволяет в дальнейшем сопровождать такие проекты на федеральный уровень. «Мы поддерживаем промышленность, ищем сторонников, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории региона, — подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. — При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере».