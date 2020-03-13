Газета «Добринские вести» стала шестой в обновленном региональном рейтинге «Медиалогии» за 2019 год

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг СМИ Липецкой области за 2019 год.

Газета «Добринские вести» снова вошла в десятку самых цитируемых средств массовой информации региона. По сравнению с годом ранее районная газета поднялась на три позиции и в этот раз заняла шестое место.

Лидеры медиарейтинга — интернет-ресурсы Gorod48.ru и Lipetskmedia.ru, а также ТРК Липецкое время.

Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 54 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.