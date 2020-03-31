Газовики напоминают жителям области правила использования газа в быту

В период карантина и режима самоизоляции газовики просят жителей Липецкой области оставаться дома и не забывать о соблюдении правил использования газа в быту.

При пользовании газовым оборудованием:

— проверяйте наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоходы;

— перед включением газифицированной печи не забывайте открыть шибер и проветрить топку печи;

— соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

— не оставляйте без присмотра работающее бытовое газовое оборудование, не оборудованное автоматикой безопасности;

— открывайте форточку;

— НЕЛЬЗЯ заклеивать решетки вентиляционных каналов;

— НЕЛЬЗЯ использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

— НЕЛЬЗЯ отключать (блокировать) автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования, самостоятельно ремонтировать и менять газоиспользующее оборудование.

— НЕЛЬЗЯ использовать неисправное газовое оборудование.

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА В ДОМЕ, ПОДЪЕЗДЕ, НА УЛИЦЕ НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЕ ИЗ НЕЗАГАЗОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ТЕРРИТОРИИ) ПО ТЕЛ. 04 или 104 (с мобильного телефона). Аварийно-диспетчерская служба функционирует в круглосуточном режиме, сообщили в компаниях «Газпром межрегионгаз Липецк» и «Газпром газораспределение Липецк».