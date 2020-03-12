Геннадий Крутских стал новым депутатом Липецкого облсовета

Согласно постановлению избирательной комиссии Липецкой области вакантный мандат депутата облсовета передан генеральному директору ООО «Гелиос» Геннадию Николаевичу Крутских. На сегодняшней сессии спикер облсовета Павел Путилин вручил ему удостоверение и нагрудный знак депутата.

Геннадий Крутских занял место Александра Дарьина, который представлял в облсовете Добринский район от партии «Единая Россия». Александр Викторович скоропостижно скончался в декабре 2019 года. Решение о передаче вакантного депутатского мандата Геннадию Крутских принято региональным политсоветом партии.

Геннадию Крутских 54 года. Работает генеральным директором сельскохозяйственной компании «Гелиос».

По решению сессии новый депутат вошел в состав фракции «Единая Россия». Он будет работать в комитете по законодательству и правовым вопросам, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.