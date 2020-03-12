Общество Политика

Геннадий Крутских стал новым депутатом Липецкого облсовета

4 часа назад
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Согласно постановлению избирательной комиссии Липецкой области вакантный мандат депутата облсовета передан генеральному директору ООО «Гелиос» Геннадию Николаевичу Крутских. На сегодняшней сессии спикер облсовета Павел Путилин вручил ему удостоверение и нагрудный знак депутата.

Геннадий Крутских занял место Александра Дарьина, который представлял в облсовете Добринский район от партии «Единая Россия». Александр Викторович скоропостижно скончался в декабре 2019 года. Решение о передаче вакантного депутатского мандата Геннадию Крутских принято региональным политсоветом партии.

Геннадию Крутских 54 года. Работает генеральным директором сельскохозяйственной компании «Гелиос».

По решению сессии новый депутат вошел в состав фракции «Единая Россия». Он будет работать в комитете по законодательству и правовым вопросам, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

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