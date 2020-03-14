Гериатрия — новое направление в добринской медицине

Впервые в нашем районе с осени минувшего года стало функционировать в Петровской больнице новое отделение для пациентов с возрастом 65+

Лечит в нём врач-гериатр Ольга Викторовна Ионова. По специальности она терапевт, а также доктор функциональной диагностики.

— Чем отличается обычное терапевтическое отделение от гериатрии? — задаю вопрос медику.

— Это направление совершенно новое для здравоохранения Липецкой области в целом: недавно так же, как и в Добринском, оно было открыто в Усманском районе. Вообще, гериатрия действует на базе терапевтического отделения, каким у нас заведует Надежда Алексеевна Дарьина.

Гериатрия — это лечение пожилых людей в стационаре. Оно проводится с учётом возраста, пациенты получают препараты для улучшения памяти, внимания.

Как только новое отделение на 10 коек у нас открылось, его приезжали проверять высокопоставленные лица из Москвы. В частности, заместитель главного гериатра России, кандидат медицинских наук Илья Бабенко. Думается, не стоит и говорить, как волновалась Ионова в таком случае!

— Он тщательно проверял всё, — рассказывает она, — и сами палаты, и документацию, и тестирование больных, и назначение лечения… Слава Богу, замечаний не было.

Бабенко тогда О.В. Ионовой сказал, что это самое лучшее из всего, что видел, вообще, до того в других местах. Вместе с ним приезжали и представители из областного управления здравоохранения, они тоже благодарили за хорошо поставленную работу.

Такая похвала от столичного гостя не могла не вдохновить молодого специалиста. Всегда приятно понимать, что твою работу ценят, а самого уважают за профессионализм. Пациенты в палате тоже говорят о ней как о внимательном специалисте.

Однако мы с Ольгой Викторовной поговорили и о личном, в том числе о том, как выбрала такой нелёгкий путь в жизни — быть врачом. Она призналась, что буквально с 5-го класса стала мечтать о профессии доктора. Когда же окончила Добринскую школу №1, то вопрос стоял лишь о выборе города, но не вуза, по окончании которого одной из первых вступила в Добринском районе в программу «Земский доктор» и приобрела за счёт этого жильё. Работа, как у всех её коллег, занимает всё время, домой, а живёт она в Добринке, возвращается поздно…

Доктор О.В. Ионова помогает молодому врачу-ординатору В.И. Кикиной (справа).

— Я ничуть не разочаровалась в своей профессии, мне она очень нравится. Благодарна всему коллективу Петровской больницы, какой радушно встретил меня тогда. Большое спасибо моему наставнику Надежде Алексеевне Дарьиной. Она в прямом смысле взяла надо мной шефство и всё досконально объясняла, ведь я родила дочь, учась в интернатуре, 2 года с ней сидела, и мне нужно было многое вспоминать.

Дочке Вике уже 10 лет, она хорошо учится в лицее и мечтает стать в будущем тоже врачом, как мама.

— Понятное дело: Вы и дома — доктор, а для души какое-то занятие имеете? — интересуюсь у О.В. Ионовой.

— Люблю в редкое свободное время вышивать крестом картины. Это очень успокаивает, настраивает на хороший лад. Ещё стараюсь для дочки готовить всё, что она попросит, например, тортик или пиццу. И, конечно, много читаю. В основном это классическая художественная литература.

— А что, по-вашему, у врача, помимо ответственного отношения к работе, должно стоять на первом месте, о семье мы сейчас не говорим? — обращаюсь к Ольге Викторовне.

— Самообразование, — не задумываясь, сказала доктор Ионова, — я, к примеру, занимаюсь этим каждый день по 2 часа. Наука не стоит на месте, и мы обязаны знать обо всех новинках. Кроме того, сейчас введена система непрерывного медицинского образования, и мы этим должны заниматься. Чем больше будем знать, тем лучше станем лечить…

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.