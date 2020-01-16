Глава Липецкой области прокомментировал послание Президента Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию Российской Федерации, обозначив приоритетные направления развития страны в ближайшем будущем.
Большое внимание глава государства уделил демографической политике. Были озвучены меры по преодолению бедности и повышению рождаемости.
Владимир Путин сообщил, что материнский капитал родители смогут получить при рождении первого ребенка с 1 января 2020 года. Размер выплаты составит 466 417 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно еще 150 тысяч рублей. Размер материнского капитала составит 616 617 рублей. Президент объявил о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
С начала года вводятся ежемесячные пособия малообеспеченным семьям по уходу за детьми в возрасте от 3 до 7 лет. На первом этапе размер пособия составит половину от величины прожиточного минимума (в среднем это 5,5 тысячи рублей). Со временем выплаты для ряда семей будут увеличены до 11 тысяч рублей.
В качестве мер поддержки семей глава государства предложил обеспечить детей яслями, учеников начальной школы — бесплатным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.
Президент России предложил с 1 сентября 2020 года ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей. Средства будет направлены из федерального бюджета.
Также Владимир Путин сообщил о необходимости ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем приоритетными должны стать региональные учебные заведения.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов также присутствовал на оглашении Президентом России послания Федеральному Собранию. Он отметил, что положения, озвученные в социально-экономической части послания, очень радуют его как главу субъекта.
«Громадное количество вопросов люди задают именно по зарплате в учреждениях образования, по здравоохранению. Такой уровень больших доплат должен серьезно улучшить положение дел в субъекте и жизнь людей. Я думаю, всё только к лучшему», — отметил Игорь Артамонов.
В Липецкой области ведется работа по многим направлениям, которые обозначил Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию. В частности, в регионе реализуется программа поддержки нуждающихся граждан через механизм социального контракта.
«В преодолении бедности мы являемся пилотным регионом и, видимо, будем на острие этого направления, чтобы на наш опыт ориентировалась вся страна. Очень важны и меры по повышению рождаемости. Все выплаты, которые есть, и забота о воспитателях дошкольных учреждений, классных руководителях — это беспрецедентный объем доплат. Такого раньше никогда не было», — прокомментировал послание Президента РФ Игорь Артамонов.
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