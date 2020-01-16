Глава Липецкой области прокомментировал послание Президента Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию Российской Федерации, обозначив приоритетные направления развития страны в ближайшем будущем.

Большое внимание глава государства уделил демографической политике. Были озвучены меры по преодолению бедности и повышению рождаемости.

Владимир Путин сообщил, что материнский капитал родители смогут получить при рождении первого ребенка с 1 января 2020 года. Размер выплаты составит 466 417 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно еще 150 тысяч рублей. Размер материнского капитала составит 616 617 рублей. Президент объявил о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

С начала года вводятся ежемесячные пособия малообеспеченным семьям по уходу за детьми в возрасте от 3 до 7 лет. На первом этапе размер пособия составит половину от величины прожиточного минимума (в среднем это 5,5 тысячи рублей). Со временем выплаты для ряда семей будут увеличены до 11 тысяч рублей.

В качестве мер поддержки семей глава государства предложил обеспечить детей яслями, учеников начальной школы — бесплатным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.

Президент России предложил с 1 сентября 2020 года ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей. Средства будет направлены из федерального бюджета.

Также Владимир Путин сообщил о необходимости ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем приоритетными должны стать региональные учебные заведения.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов также присутствовал на оглашении Президентом России послания Федеральному Собранию. Он отметил, что положения, озвученные в социально-экономической части послания, очень радуют его как главу субъекта.

«Громадное количество вопросов люди задают именно по зарплате в учреждениях образования, по здравоохранению. Такой уровень больших доплат должен серьезно улучшить положение дел в субъекте и жизнь людей. Я думаю, всё только к лучшему», — отметил Игорь Артамонов.

В Липецкой области ведется работа по многим направлениям, которые обозначил Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию. В частности, в регионе реализуется программа поддержки нуждающихся граждан через механизм социального контракта.