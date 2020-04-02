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Глава Минсельхоза попросил российские банки не ухудшать условия кредитования аграриев

3 часа назад
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В целях обеспечения продовольственной безопасности страны и бесперебойного снабжения населения продуктами питания в условиях масштабного распространения новой коронавирусной инфекции Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев направил в ключевые российские кредитные организации обращение с просьбой не ухудшать условия кредитования, в том числе не повышать процентные ставки по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, включая субъекты малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса.

Также Министр призвал банки обеспечить бесперебойный режим кредитования предприятий АПК и при необходимости оперативно рассматривать вопросы реструктуризации и пролонгации кредитов.

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