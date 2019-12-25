Глава области провел итоговые заседания антинаркотической комиссии

Итоговые заседания антинаркотической комиссии, а также постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка провёл глава администрации Липецкой области.

Обсуждались результаты работы волонтёрских и социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ среди учащейся молодёжи. Численность школьников и студентов, состоящих в волонтёрских отрядах, в сравнении с прошлым годом увеличилась на 23,5% и достигла 21 тыс человек. С начала 2029 года в образовательных организациях региона было проведено более 11 тыс профилактических мероприятий антинаркотической направленности, в том числе с участием волонтёров.

Также обсуждалась ситуация, связанная с распространением и употреблением никотинсодержащих смесей (снюсов). В настоящее время разработан комплекс необходимых мер профилактического и законодательного характера, направленных на решение данного вопроса.

Профилактике алкоголизма и пресечению фактов изготовления и распространения нелегальной алкогольной продукции было посвящено заседание по обеспечению правопорядка. Представители силовых структур отчитались о проделанной работе. Отмечалось, что в регионе ведётся целенаправленная работа по совершенствованию деятельности участковых, являющихся основным звеном профилактики нелегального оборота алкогольной продукции. Руководитель региона заявил, что на сегодняшний день этого недостаточно. Игорь Артамонов подчеркнул, что нужно усилить работу в данном направлении.

«В ряде районов у нас не идеальная статистика по смертности от алкоголизма. Нужно проводить более качественную профилактику, усиливать работу полиции, активнее привлекать прокуратуру. Нужна комплексная работа. Будем это строго контролировать и, при необходимости, принимать кадровые решения», – сказал Игорь Артамонов.