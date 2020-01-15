Глава района провел «летучку» на стройплощадке

На территории первого Добринского лицея строят отдельно стоящий современный спортзал общей площадью

1500 квадратных метров

Здесь завершаются подготовительные работы, так называемый «нулевой цикл». На месте будущей новостройки плановую «летучку» провел глава муниципалитета Сергей Москворецкий.

Он-то и озаботился проблемой отсутствия в лицее большого зала для занятий физкультурой. Не осталось в стороне от решения этого вопроса и областное руководство. Во время празднования 91-го дня рождения Добринского района его почетный гость Игорь Артамонов, тогда еще врио главы администрации Липецкой области, сообщил приятную новость о том, что областная администрация одобрила финансирование работ по возведению спортивного зала.

Под крышей новостройки, помимо арены для игровых видов спорта, разместятся раздевалки, душевые, трибуна для зрителей, актовый зал на 250 мест, тренажерный и читальный залы, медицинский кабинет, а также лыжная база.

Непосредственно арена для игровых видов спорта займет 560 квадратов. На «физру» дети будут попадать, не выходя на улицу, через теплый переход. Он соединит основное здание лицея и спортивный зал. Шестьсот десять добринских лицеистов, а также сто сорок дошколят вскоре получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях.

Часть территории лицея отдано под стройплощадку. Среди куч земли, немного в стороне, лежат огромные буры. Они уже практически выполнили свою миссию. При помощи подъемного крана и специальной конструкции металлические шнеки готовили в грунте глубокие цилиндрические колодцы. Сюда опускались фермы, сваренные из арматуры. Затем в отверстия заливали высокопрочный бетон. Эти монолитные сваи выступят основанием для будущих опор и несущих конструкций. Минусовые температуры — не помеха для строителей, современные технологии без ущерба для качества позволяют заливать бетон даже зимой.

На объекте в эти дни трудится бригада липецкого ДСУ-1. Со дня на день в Добринку должны подъехать специалисты-монтажники. Одним словом, возведение спортзала постепенно набирает темпы.

Проведя обход стройплощадки, глава муниципалитета призвал подрядчиков увеличить темпы работ. Строители пообещали приложить для этого максимум усилий.