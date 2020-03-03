Глава региона и генеральный директор Немецко-Российского Экономического Союза обсудили перспективы сотрудничества

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с генеральным директором Немецко-Российского Экономического Союза Ханно Штёкером. Обсуждались перспективы сотрудничества региона с немецкими инвесторами.

«Мы открыты для сотрудничества, – отметил Игорь Артамонов. – Липецкая область обладает хорошим инвестиционным потенциалом, в регионе созданы выгодные условия для ведения бизнеса. Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона».

Генеральный директор Немецко-Российского Экономического Союза Ханно Штёкер отметил, что сегмент среднего немецкого бизнеса сохраняет высокую заинтересованность в установлении контактов с российской стороной.

«Предприятия, входящие с немецко-российский экономический союз заинтересованы в сотрудничестве не с крупными городами, такими как Москва или Санкт-Петербург, а с регионами, где ниже стоимость ресурсов. Экспортные возможности ряда субъектов, в частности Липецкой области, выглядят крайне привлекательно», – отметил Ханно Штёкер.

В ходе встречи были рассмотрены бизнес-инициативы немецких инвесторов, которые готовы реализовывать в регионе проекты в агропромышленном комплексе, в сферах строительства и альтернативной энергетики. Достигнут ряд договорённостей о сотрудничестве с Немецко-Российским Экономическим Союзом. В частности, в начале апреля потенциал региона будет представлен немецкому бизнесу.