Глава региона наградил медиков, лечивших больных коронавирусом

Глава региона Игорь Артамонов наградил медицинских работников, лечивших пациентов с коронавирусной инфекцией. На время лечения они были размещены в изолированные мельцеровские боксы, заболевание протекало в легкой форме, лечение противовирусными препаратами переносили хорошо. Кратность обследований соответствовала требованиям регламентирующих документов. Сегодня пациенты выписаны.

Благодарственные грамоты главы администрации Липецкой области получили врач-инфекционист, две медсестры, санитарный врач и врач-эпидемиолог. Также областная клиническая инфекционная больница получила сертификат на миллион рублей за правильные и грамотные действия по лечению заразившихся новой инфекцией.

«Это не труд, а подвиг. Представляете, паника, все боятся, а люди выполняют свой долг. Качественно и профессионально. Мы должны их благодарить за то, что они делают свою работу. Сейчас ситуация в регионе стабильная. Три человека выписаны, 34 человека в обсерваторе. Их численность меняется, кто-то попадает в карантин, кто-то выходит. Мы осуществляем надзор за приезжающими, самое главное, чтобы люди самоизолировалсиь на две недели. Понимаем, что первую волну мы победили, но расслабляться нельзя. Важна дисциплина и профилактика», — сказал Игорь Артамонов.

Управлением здравоохранения Липецкой области в тесном взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в круглосуточном режиме осуществляется адекватный складывающейся ситуации комплекс лечебно-диагностических, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

В поликлиниках и стационарах области приняты меры по максимальному обслуживанию больных из групп риска на дому, разграничению потоков соматических больных и больных с ОРВИ, внебольничными пневмониями. Организована работа в условиях распространения коронавирусной инфекции с лабораторным обследованием пациентов и доставкой биопроб в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области».