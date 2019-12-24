Глава региона обсудил механизмы эффективного управления регионом с участниками стратегической сессии

Игорь Артамонов провёл стратегическую сессию. В ней приняли участие руководители муниципалитетов и заместители главы администрации Липецкой области. Обсуждались механизмы эффективного управления регионом.

«Подводя итоги года, хочу отметить, что мы многое сделали для повышения эффективности работы власти. Успешно справляется со своими задачами сайт «Развиваем Липецкую область вместе!», открылась Единая диспетчерская служба. Но впереди большой объём работы и без современной системы управления мы далеко не уйдём», — отметил Игорь Артамонов.

По словам руководителя региона, особое внимание будет уделено кадровой политике. В частности, привлечению в органы власти местной молодёжи.

«Не надо бояться назначать молодых, — сказал Игорь Артамонов, — Нужно активнее развивать наставничество и возвращать нашу перспективную молодёжь из Москвы».

Руководитель Липецкой области подчеркнул, что главное в работе региональной и муниципальной властей интересы жителей региона. «Люди — наш самый важный приоритет. Во главе нашей работы — интересы жителей, с которыми нужно постоянно работать, разъяснять различные тонкости, обсуждать проблемы и планы, вовлекать людей в управление регионом», — сказал Игорь Артамонов.

Также в рамках стратегической сессии состоялось награждение. Звания «Почётный гражданин Липецкой области» получили первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев и директор Центра образования, реабилитации и оздоровления Игорь Батищев.