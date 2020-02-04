Глава региона оценил работу областной станции скорой помощи

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил областную станцию скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Он оценил оснащение и укладку выездной бригады скорой медицинской помощи, посмотрел, как работает единая диспетчерская служба «03», созданная в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

12 операторов круглосуточно принимают обращения от жителей области и передают их бригадам скорой медицинской помощи в зависимости от зоны ответственности, профиля и сложности. При возникновении чрезвычайной ситуации ЕДДС-03 подключается к ликвидации ЧС совместно с другими оперативными службами.

Медики продемонстрировали готовность оперативно реагировать в случае выявления коронавируса. В ходе внеплановых учений бригады скорой помощи отработали комплекс противоэпидемических действий, в том числе эвакуацию инфекционного больного в специальном защитном боксе.

«На въездах и выездах из области несут службу медики, проходят учения, отрабатывается порядок необходимых действий, сегодня буду докладывать в Министерство здравоохранения о готовности субъекта к работе в чрезвычайных условиях», — отметил Игорь Артамонов.

Глава региона также пообщался с врачом скорой помощи Надеждой Ивановой, которая приехала в Липецк из Воронежа по программе «губернаторский миллион». С помощью этих средств она планирует приобрести жилье в Липецке в ипотеку.