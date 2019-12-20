Глава региона поблагодарил липецкого кадета-героя за отважный поступок

Глава региона Игорь Артамонов сегодня встретился с кадетом-героем. В октябре этого года 17-летний Вячеслав Беликов совершил отважный поступок — спас тонувшую женщину. Проходя мимо пруда в районе Опытной станции, подросток услышал крики о помощи. Не раздумывая и рискуя собственной жизнью, Вячеслав бросился в воду и вытащил женщину из воды. Игорь Атамонов поблагодарил юношу за героический поступок, а его родителей и преподавателя за воспитание мужественности и ответственности.

«Спасибо, что не остался равнодушным, проявил смелость и мужество. Такие подвиги не под силу многим взрослым. И они не должны оставаться незамеченными. На таких ребят будут равняться другие. Продолжай следовать традициями, которым тебя научили воспитатели», — почеркнул Игорь Артамонов.

Глава региона вручил Вячеславу Беликову часы и благодарственную грамоту. На встрече также присутствовали мама юноши – Лилия Дашкина, помощник солиста военного оркестра, младший сержант Управления Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии РФ, и преподаватель ОБЖ, куратор кадетских классов СШ №14 Антон Журавлев. Сам Вячеслав Беликов – командир юнармейского отряда «Соколы России» Липецкого регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия».