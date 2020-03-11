Глава региона поздравил победителей регионального конкурса по качеству

Награждение победителей регионального конкурса по качеству состоялось в администрации Липецкой области. Лауреатов и дипломантов поздравил глава региона. Игорь Артамонов отметил, что такие конкурсы дают предприятиям стимул повышать качество работы, внедрять новые эффективные методы управления и тиражировать свой опыт.

«Мы заинтересованы, чтобы наши предприятия становились более производительными, более энергоэффективными, были сертифицированы по всем международным стандартам и были конкурентоспособными не только на российском уровне, но и на международном», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Липецкие предприятия в этом году подали на конкурс 22 заявки. Среди организаций с численностью работников более 250 человек победителем признано АО «Энергия», среди компаний, где сотрудников меньше 250, лучшим стало ООО «Дж.Т.И. Елец». Победители получили дипломы и денежные премии в размере 100 тысяч рублей.

Дипломантами конкурса, занявшими вторые места, признаны ООО «ПК «Энерком», ООО ЛПО «Электроаппарат», ООО «ППГ Индастриз Липецк», ОАО «Гидропривод». Компании получили премии в размере 25 тысяч рублей.