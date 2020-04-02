Глава региона провел встречи с представителями бизнеса и банковской сферы

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел встречи с представителями крупных торговых центров и руководителями липецких отделений банков. Общение прошло в режиме видеоконференцсвязи. Обсуждались перспективы сотрудничества в условиях эпидемии коронавируса.

С представителями торговых центров и рынков глава региона обсудил актуальные на сегодняшний день вопросы. Речь, в частности, шла о сотрудничестве с предпринимателями, арендующими помещения. В сложившейся ситуации многие из них не имеют возможности вовремя оплатить счета.

«Мы сегодня просили торговые центры с пониманием подойти к проблемам арендаторов, не поднимать ставки, применять различные инструменты, которые помогут предпринимателям сохранить бизнес», — прокомментировал Игорь Артамонов.

С представителями банковской сферы глава региона обсудил меры поддержки, которые банки могут оказать жителям региона и предпринимателям. Игорь Артамонов подчеркнул, что необходимо не только разрабатывать новый продукт, но и проводить разъяснительную работу с людьми.