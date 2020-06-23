Глава региона провел заседание антитеррористической комиссии

Совместное заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области и оперативного штаба в Липецкой области состоялось под председательством главы региона Игоря Артамонова.

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Липецкой области, прокурор Липецкой области, заместители главы региона, председатель избирательной комиссии Липецкой области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти области, а также главы муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

Антитеррористической комиссией в Липецкой области и оперативным штабом в Липецкой области разработан комплекс дополнительных межведомственных мер по противодействию террористическим и экстремистским угрозам. Особое внимание уделено обеспечению безопасности проведения праздничных мероприятий и торжественных шествий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.