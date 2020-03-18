Глава региона проверил ассортимент липецких аптек и магазинов

Глава региона Игорь Артамонов проверил наличие антисептиков в Липецке. Он зашёл в государственную аптеку на ул. Зегеля и частную аптеку на ул. Липовская. Игорь Артамонов рекомендовал сотрудникам аптек оформить отдельную витрину или полку с антисептиками, чтобы люди видели, для чего они предназначены, и не паниковали.

Что касается медицинских масок, то они были только в государственной аптеке. Как рассказали фармацевты, ОГУП «Липецкфармация» закупило 30 тысяч медицинских масок, по более высокой цене, чем ранее. Сейчас они продаются по 23 рубля.

«Российская промышленность способна выпускать миллион шестьсот тысяч масок в день, сейчас налаживается производство, чтобы производить три миллиона масок. Но не стоит воспринимать отсутствие масок как угрозу собственной безопасности. Они нужны больным. В больницах есть необходимый запас для больных и персонала. Всем остальным нужна профилактика», — сказал Игорь Артамонов.

Также Игорь Артамонов посетил магазин и лично оценил ассортимент. Особое внимание он обратил на полки с консервами, мукой, сахаром и крупами. «Все спокойно, мука, гречка, все товары длительного пользования есть. Никакого ажиотажа в умах наших липчан не возникает», — отметил Игорь Артамонов.