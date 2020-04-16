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Глава региона проверил работу операторов единой диспетчерской службы

2 часа назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил единую диспетчерскую службу. Он проверил, как работают операторы. Штат увеличился с 13 до 18 человек, ежедневно они принимают тысячи обращений от жителей региона по поводу коронавируса.  Жители Задонска накануне обращались в единую диспетчерскую службу за цифровыми  пропусками, выдано более трех тысяч пропусков.

Также специалисты ЕДС консультируют тех, кто хочет получить единовременную материальную помощь,  оказавшись в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса. На помощь могут претендовать семьи с детьми и предприниматели без наемных работников, оставшиеся в период самоизоляции без дохода.

За сутки  принято 281 обращение, половина из которых  уже обработаны  центрами социальной  защиты. Более сотни человек  получат выплаты в размере МРОТ — 12031 руб. Также жители области, потерявшие  работу, могут получить консультацию по поиску работы. Сегодня в банке вакансий насчитывается более 9000 рабочих мест.

Операторы ЕДС формируют заявки и направляют их в ведомства — центры занятости или социальной защиты населения, где людям также помогают в подаче заявлений.

«Единая диспетчерская служба выдерживает нагрузку.  Сюда можно звонить по всем случаям — соцподдержки, постановки на учет по безработице, поиску работы. Специалисты передадут заявление в соответствующее ведомство. Что касается пропусков.  Большая просьба к жителям оставлять заявку на получение  пропуска в автоматическом режиме, не дожидаясь ответа оператора. Система налажена, все работает. А специалисты  будут  консультировать людей по другим вопросам», — сказал Игорь Артамонов.

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