Глава региона проверил работу операторов единой диспетчерской службы

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил единую диспетчерскую службу. Он проверил, как работают операторы. Штат увеличился с 13 до 18 человек, ежедневно они принимают тысячи обращений от жителей региона по поводу коронавируса. Жители Задонска накануне обращались в единую диспетчерскую службу за цифровыми пропусками, выдано более трех тысяч пропусков.

Также специалисты ЕДС консультируют тех, кто хочет получить единовременную материальную помощь, оказавшись в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса. На помощь могут претендовать семьи с детьми и предприниматели без наемных работников, оставшиеся в период самоизоляции без дохода.

За сутки принято 281 обращение, половина из которых уже обработаны центрами социальной защиты. Более сотни человек получат выплаты в размере МРОТ — 12031 руб. Также жители области, потерявшие работу, могут получить консультацию по поиску работы. Сегодня в банке вакансий насчитывается более 9000 рабочих мест.

Операторы ЕДС формируют заявки и направляют их в ведомства — центры занятости или социальной защиты населения, где людям также помогают в подаче заявлений.