Глава региона проверил реализацию проекта по заключению социальных контрактов в Добровском районе

Руководитель Липецкой области посетил Центр социальной защиты населения по Добровскому району. Игорь Артамонов побеседовал с сотрудниками учреждения. Выплаты на детей от трёх до семи лет, помощь многодетным семьям — глава региона оценил, насколько активно Добровский район включился в реализацию инициатив Президента России, озвученных в послании Федеральному собранию.

Особое внимание Игорь Артамонов уделил реализации проекта по заключению социальных контрактов. «Надо понять, насколько компетентны сотрудники органов соцзащиты в этом вопросе, понятно ли объясняют людям, что такое социальный контракт и для чего он нужен, насколько владеют информацией. В целом у меня положительное впечатление о добровском центре соцзащиты», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Глава региона отметил, что жители активно заключают социальные контракты. При этом руководитель Липецкой области подчеркнул, что главная задача получить хороший результат от реализации этого проекта.

«Наша цель – улучшить благосостояние жителей региона. Надо сделать работу более эффективной, чтобы люди, получая средства по соцконтракту, выходили из бедности, а не возвращались за прежнюю черту, закончив получать выплаты», – добавил Игорь Артамонов.