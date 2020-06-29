Глава региона вместе с липчанами осмотрел дом для переселения из аварийных домов

Руководитель Липецкой области сегодня провел выездное совещание, посвященное реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Глава региона посетил микрорайон «Звездный», где в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в трех новостройках приобретены 122 квартиры для липчан, проживающих в ветхих и аварийных домах. Стоимость жилья составила 296,5 млн рублей, из них 179,1 млн рублей – средства, предоставленные ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», 9,3 млн рублей – средства областного бюджета, 108,1 млн рублей выделено из бюджета города Липецка.

«У нас несколько тысяч семей стоят в очереди на переселение. 122 квартиры мы выкупили, в ближайшее время выкупим еще несколько десятков квартир в Липецке, будем переселять людей и в муниципалитетах. Скоро начнем строить жилье специально для переселения граждан из аварийных домов. Увеличение финансирования по этой программе ежегодно растет, и в ближайшие годы будет еще увеличено», – сообщил Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов побеседовал с жильцами и посетил несколько квартир. Жилье комфортное, выполнен косметический ремонт, установлена необходимая сантехника и электроплиты. Руководитель региона поручил главе города Липецка Евгении Уваркиной и застройщику ускорить оформление документов и передачу квартир жителям.

До конца 2020 года в областном центре планируется покупка квартир для переселения ещё 41 липецкой семьи, также ключи от новых квартир получат жители Данкова, Ельца, Грязей и Лебедяни.

Всего в рамках национального проекта в Липецкой области будет расселено 114,52 тыс квадратных метров аварийного жилья, условия проживания улучшат 6940 человек. Объем средств федерального бюджета ГК «Фонда содействия реформированию ЖКХ» и областного бюджета составит 4,34 млрд рублей.