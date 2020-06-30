Глава региона вручил волейболисткам клуба «Липецк» золотые медали

Награждение игроков и членов тренерского штаба волейбольного клуба «Липецк», выигравшего в сезоне 2019-2020 чемпионат России среди женских команд Высшей лиги «А», состоялось сегодня в администрации области. Золотые медали победителям вручил глава региона Игорь Артамонов.

Руководитель области поздравил спортсменок и их наставников с большим успехом и пожелал покорения новых спортивных вершин.

«Надеемся теперь увидеть липецких волейболисток в сборной России, – сказал Игорь Артамонов. – Будем и в дальнейшем поддерживать клуб и развивать волейбол в Липецкой области вместе».

Кроме того, глава региона вручил ВК «Липецк» Благодарственное письмо, в котором выразил уверенность, что победа в чемпионате страны послужит ярким примером для молодого поколения и будет способствовать дальнейшей популяризации спорта в области.

Игорь Артамонов особо подчеркнул важную социальную роль липецких волейболисток в жизни региона. Это и пропаганда здорового образа жизни, и приобщение жителей городов и районов к активному проведению досуга, и положительный пример высоких спортивных достижений.

В свою очередь капитан команды Анна Сотникова вручила руководителю области волейбольный мяч, футболку в цветах клуба с номером 48 и золотую медаль российского чемпионата, поблагодарив Игоря Артамонова за поддержку клуба. По словам генерального директора ВК «Липецк» Романа Пристовакина, уже на следующей неделе волейболистки планируют пройти углубленное медицинское обследование и приступить к тренировкам. Комплектование команды практически завершено, осталось только усилить еще одним игроком позицию центрального блокирующего.

Женский волейбольный клуб был создан в Липецке в сентябре 1995 года. С 1998-го по 2010 год команда выступала в Суперлиге. Наивысшим достижением липчанок стало четвертое место в чемпионате России в 2001 году. В предстоящем сезоне команда вновь будет играть в элитном дивизионе.