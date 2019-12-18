Глава региона встретился с титулованным липецким спортсменом

Глава региона Игорь Артамонов встретился с титулованным липецким спортсменом Дмитрием Якушевым. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва в 16 лет выиграл несколько российских и международных соревнований по дзюдо и самбо, также стал победителем первенства России по дзюдо в возрастной категории до 18 лет, чемпионата мира среди школьников по единоборствам (по дзюдо) и кадетского чемпионата Европы по самбо. Игорь Артамонов поздравил спортсмена и его тренера Станислава Алексеева с успехами и пожелал дальнейших побед.

«Мы гордимся такими жителями региона, которые прославляют не только нашу область, но и страну. Желаю достигать новых высот, победы на Олимпийских играх. А мы приложим все усилия, чтобы поддержать талантливых и перспективных спортсменов», — отметил Игорь Артамонов.