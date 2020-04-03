Глава региона заявил, что сегодня задача власти — обеспечить населению достойный уровень жизни в период пандемии

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя обращение Президента России, заявил, что главная задача региональной власти в период пандемии коронавируса состоит в обеспечении всем жителям области достойного уровня жизни.

«Но прежде всего мы стремимся замедлить распространение вируса в Липецкой области и принимаем для этого все возможные меры, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Все вместе, власть, бизнес, жители региона, мы должны объединиться и еще раз показать свою силу, преодолеть все трудности. Наша задача сегодня – обеспечить людям достойную жизнь, бесперебойное снабжение продуктами, медикаментами и всеми необходимыми услугами. Безусловно, средства на первоочередные социальные нужды будут найдены, сейчас мы рассматриваем возможные варианты. Конечно, второстепенные расходы мы будем сокращать для того, чтобы обеспечить главные направления – здоровье и безопасность жителей Липецкой области».