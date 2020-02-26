Глава Тихвинского сельсовета ответил на вопросы местных жителей и огласил план работы на 2020 год

Основа экономического потенциала сельского поселения Тихвинский сельсовет — агропромышленный комплекс. На территории поселения он представлен ООО «Гелиос», СХП «Добринский», ООО «Добрыня». Они специализируются на выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника. Такими словами начал свой доклад глава сельского поселения Тихвинский сельсовет Александр Кондратов.

На территории поселения зарегистрированы 23 индивидуальных предпринимателя, занимающихся торговлей, грузоперевозками, пошивом одежды, изготовлением мебели. Работают 2 кооператива: кредитный под названием «Спутник» и перерабатывающий «Добринское молоко». Продукция последнего (сыры, сливочное масло) поступает в продажу в Москву.

В сельском поселении регулярно очищаются обочины дорог от мусора, белятся опоры линий электропередач вдоль региональных дорог. С территории двух кладбищ в прошлом году вывезли 34 кубических метра мусора, ликвидировали пять стихийных свалок, отремонтировали памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и привели в порядок прилегающую территорию.

Здесь выкорчевали тополя, завезли грунт и выровняли поверхность, уложили тротуарную плитку и бордюры, демонтировали старую изгородь и обустроили стоянку для машин с укладкой асфальтового покрытия. Высадили луковицы тюльпанов, саженцы туи, ели и ряд других пород деревьев. За 270000 рублей приобрели и установили 10 антивандальных скамеек.

На автодороге «Добринка — Плавица» в районе бывшего комплекса КРС установили новый остановочный павильон. В текущем году такой же павильон должен появиться в районе магазина ТПС в д. Большая Плавица.

В деревнях Никольское 2-е и Покровка установили 7 контейнеров для сбора ТКО. Сельсовет принял активное участие в областной программе по капитальному ремонту и бюджетным инвестициям в объекты муниципальной собственности.

Благодаря программе, а также помощи главы муниципалитета Сергея Москворецкого удалось дополнительно привлечь из областного бюджета 1400000 рублей на окончание ремонта танцевального зала, костюмерной и холла здания Дома культуры. Благодаря помощи фермера Геннадия Крутских был капитально отремонтирован пешеходный переход через реку Плавица в районе д. Покровка.

Вопросы, заданные на сходе, были весьма разнообразны. Так, А.А. Данилову беспокоит засилье диких лис, от чего страдает домашняя живность. Н.В. Евсеева, Е. В. Сигорская и Л.Н. Васильева имеют претензии к работе самолета, который с воздуха вносит десиканты. Часть химикатов попадает на огороды жителей д. Большая Плавица, в результате чего сохнет урожай. Л.И. Кононенко высказала нарекания к работе Тихвинского ФАПа, еще женщина просила отсыпать щебнем дорогу в деревне Русаново (660 м).

Р.М. Тарасова высказала пожелание, чтобы строго контролировался скоростной режим проходящего через Большую Плавицу грузового автотранспорта, а также сказала о ремонте дорожных знаков. Жители просили осветить часть дороги Добринка-Плавица, говорили про работу магазина в Тихвинке, автолавки райпо и качестве реализуемых там продуктов, про отсыпку шлаком дороги по д. Никольское 2-е (800 м).

Глава поселения Александр Кондратов все обращения внес в протокол схода, при этом сообщил присутствующим про планы сельсовета на 2020 год. Это: отсыпка щебнем дороги в деревне Аничково общей протяженностью 1 километр 700 метров; завершение строительства изгороди вокруг кладбища в селе Тихвинка с учетом его расширения; замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в рамках энергосервисных контрактов.

Ямочный ремонт дороги с твердым покрытием «с. Боровское-примыкание к автодороге «Добринка — Плавица — Хворостянка» протяженностью 2 км. Также предстоит отремонтировать дороги на стыке д. Петровка и с. Тихвинка, через ручей в районе деревень Никольское 2-е и Покровка, спилить старые тополя по ул. Центральной в деревне Большая Плавица, установить фонари уличного освещения в с. Боровское, д. Андреевка и Большая Плавица.

Что ж, планы местного сельсовета не могут не радовать, тем более что нынешний год — особый, юбилейный, победный. По этому случаю в присутствии участников схода их землякам, участнику Великой Отечественной войны Федору Сергеевичу Амелину и труженице тыла Раисе Федоровне Афанасьевой, вручили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».