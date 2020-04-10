Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области переходит на новый порядок работы

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области Минтруда РФ переходит на новый порядок работы. В соответствии с приказом Минтруда России от 18 марта 2020г. № 139 «О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» в учреждении разработан план неотложных мероприятий и приняты следующие меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции:

— с 01 апреля освидетельствование граждан проводится только в заочной форме;

— по результатам медико-социальной экспертизы гражданам направляются письменные разъяснения о принятом решении;

— справка МСЭ об установлении группы инвалидности, индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), справка о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах, программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания направляются гражданину заказным почтовым отправлением.

В настоящее время Правительством РФ утвержден «Временный порядок признания лица инвалидом». В соответствии с ним признание гражданина инвалидом, которому инвалидность была установлена на срок до 1 апреля 2020 года или срок переосвидетельствования которого наступает в период действия настоящего порядка до 01.10.2020 г., при отсутствии на него направления на медико-социальную экспертизу, выданного медицинской организацией, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения признание, осуществляется путем продления ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») с сохранением причины инвалидности на срок шесть месяцев.

Одновременно, федеральным учреждением медико-социальной экспертизы на срок шесть месяцев разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) с включением всех ранее рекомендованных реабилитационных или абилитационных мероприятий.

При оформлении справки, подтверждающей факт установления инвалидности, причина срока пропуска переосвидетельствования признается уважительной.

При возникновении вопросов по проведению освидетельствования необходимо обращаться дистанционно по телефону горячей линии: 8-800-350-50-07 или по телефонам учреждения: 25-85-16, 25-85-64, 25-85-62, 25-85-36.