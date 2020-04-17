Главный агроном «Красного Октября» Иван Александрович Романцов — о голодном военном детстве и исполнившейся мечте

Иван Александрович Романцов из Паршиновки, более 40 лет проработавший главным агрономом в различных хозяйствах, в основном — в колхозе «Красный Октябрь», по долгу службы привык вставать чуть свет, а во время полеводческих работ, как говорят в народе, с петухами поднимался.

До переезда в это село они с супругой Валентиной Михайловной проживали в Хворостянке 6 лет, потом в п. Ильича 2 года. И везде главу семейства, учёного агронома, получившего диплом Воронежского вуза, назначали главным. Либо, как выражался тогдашний руководитель района, «бросали на прорыв» за его грамотный и ответственный подход к делу.

— Познакомились мы тоже в Хворостянке в 1968-м, — вспоминает Валентина Михайловна, — на танцах. Моя сестра работала там главным бухгалтером, а я из родного Лебедянского района приезжала к ней в гости, помогала нянчить племянников.

— Почему Вы, приезжий, обратили внимание не на местных девчат в клубе, а на такую же гостью Валентину? — спрашиваю у Ивана Александровича.

— Она мне показалась тогда самой красивой и бойкой, — говорит хозяин, — да и это не самое главное. Важнее для меня её человечность. И я ведь не ошибся. Столько лет прожили вместе.

— Тогда же, точнее, под самый Новый год, решили пожениться, да бабушки рассоветовали: 1968-й был високосным, нам сказали — не к добру, — продолжает хозяйка. — Так и назначили потом свадьбу на 4 января 1969-го. А что пост в это время шёл, никто даже и не задумался.

Свадьбу молодожёны тоже в Хворостянке отмечали, завклубом играл на баяне. Много фотографий осталось на память с того дня, где, обнявшись, стоят жених с невестой, в прошлом году отметившие золотую свадьбу.

Иван Александрович и Валентина Михайловна Романцовы — всю жизнь на виду. А в деревне, как известно, не скроешься от придирчивых глаз. Да и скрывать-то было нечего: он день и ночь в поле, она несколько десятков лет работала секретарём в местном сельсовете, а последние 5 перед выходом на заслуженный отдых, до 2003-го, возглавляла его.

Родившиеся в многодетных семьях с 8-ю ребятишками, они прекрасно знали цену хлеба и каждой малой крошке. Этому потом учили своих двух сыновей и теперь 5 внуков.

— Почему выбрали именно агрономический факультет? — вновь задаю вопрос И.А. Романцову.

— Я родился почти перед самой войной, в 1939-м, в Подгоренском районе Воронежской области, какой был оккупирован фашистами в 1942-м. Как пришлось выживать с нами маме, прятавшей ещё и партизана, можно только представить. Вот я и выбрал такую специальность, чтобы всем людям потом дать вдоволь то, о чём они так долго мечтали.

Как настоящий профессионал, всю жизнь прослуживший земле-матушке и знавший каждый закоулочек полей в колхозе, он честно признался, что для него всегда главным было убрать урожай. За счастье считал, если в 5 утра летом приходилось вставать, потому что нередко и раньше. Дома ведь тоже своё хозяйство имелось. Труднее всего тогда, по его словам, давалась сахарная свёкла: техники совершенно не хватало.

— Какая она сейчас пошла, — со знанием дела объясняет, — да тогда нам, вот урожай и мы собирали б очень быстро.

— Иван Александрович, — обращаюсь к бывшему главному агроному, — за что, как считаете, Вы пользовались авторитетом у коллег и тружеников?

— Помимо профессиональных качеств, в работе с людьми очень важны и человеческие черты. Всегда старался уважительно ко всем обращаться: никто ведь не любит грубость, даже если и сам дерзок при разговоре. Не скрою, иногда с такими у меня срывалось «тяжёлое» слово, но потом об этом очень сожалел.

— Вообще, у нас дома не принято ругаться, — продолжает его половина. — Мы в принципе не ссоримся между собой. Честно говоря, если вернуть время вспять, опять только так свой путь прошла. Я счастлива, как женщина. Даже переезды ничего не омрачили.

— Главное для любого мужчины, — заявляет собеседник, — иметь дома надёжный тыл, и мне в этом повезло.

Валентина Михайловна, сама имевшая ответственную должность, всегда входила в положение мужа. Шутка ль — 10 тысяч га полей «Красного Октября», отданных под ответственность её супругу (для сравнения: в колхозе им. Ильича было 2,5 тыс.га). Спал — когда придётся. Поэтому дом с детьми и хозяйство — на её плечах. Сыновей воспитывал на своём примере. Его слово для них весомо всегда. Старший Юрий сейчас живёт в Липецке, а младший Александр вместе с семьёй — с родителями, работает в Добринке.

Во время нашего разговора присутствовала 9-классница Ирина-красавица. Девушка хорошо знает, насколько уважаемы её бабушка с дедушкой не только в Паршиновке, но и в районе в целом известны многим людям. За свой добросовестный труд И.А. Романцов награждён орденом «Знак почёта» и бронзовой медалью «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР». А их ведь тоже нужно заслужить.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семьи Романцовых.