Главный полицейский области с рабочим визитом побывал в Добринском районе

Сегодня начальник УМВД России по Липецкой области, полковник полиции Олег Латунов посетил ОМВД РФ по Добринскому району.

Начальник управления встретился начальником райотдела полковником С. В. Наклескиным, главой муниципалитета С.П. Москворецким, председателем районного суда Г.М. Перелыгиной, прокурором Д.В. Болговым, а также с руководителями структурных подразделений.

Целью визита стало знакомство с личным составом райотдела, обсуждение дальнейшей перспективы работы по разным направлениям деятельности ОМВД: соблюдению учетно-регистрационной дисциплины, охране общественного порядка, работе с детьми и подростками, кадровому комплектованию, деятельности участковых уполномоченных полиции. Обсуждался вопрос взаимодействия между полицией и администрацией района.

Олег Латунов отметил, что приоритетным направлением работы органов внутренних дел является повышение и сохранение уровня доверия граждан к деятельности полиции. Большое внимание Олег Латунов уделил профилактике и пресечению преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

— Работа с данной категорией сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних должна осуществляться в тесном взаимодействии с представителями районной администрации, — сказал он.