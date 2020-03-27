Горячие телефоны для поддержки жителей региона работают в Липецкой области

Для помощи жителям региона в Липецкой области работают горячие телефоны по наиболее важным в нынешней ситуации вопросам.

Горячая линия Трудовой инспекции Липецкой области по вопросам работы сотрудников на предстоящей неделе, незаконных сокращений, увольнений, снижения и невыплаты заработной платы доступна в круглосуточном режиме по телефонам 36-02-03, 34-66-23.

Также круглосуточно работает горячий телефон управления потребительского рынка по вопросам наличия товаров в магазинах, цен на продукты и лекарства, доставки еды из предприятий общепита 8-991-344-2753.

Горячая линия центра «Мой бизнес» 8-800-301-76-75 по вопросам предоставления мер поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фондом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми органами доступна с 9.00 до 19.00.