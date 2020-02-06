Госавтоинспекторы в течение двух дней усилят контроль за соблюдением ПДД на пешеходных переходах

В течение двух дней, 6 и 7 февраля, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району снова проводят рейдовое мероприятие по предупреждению и выявлению нарушений ПДД пешеходами и водителями, не предоставившими первым преимущества в движении по пешеходным переходам.

Участившиеся рейды связаны с тем, что на территории Липецкой области и нашего района возросло количество ДТП с наездами на пешеходов.

Напоминаем, что за нарушение правил дорожного движения пешеходами по ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ им грозит штраф в размере 500 рублей.

Водителям же установлена административная ответственность по ст. 12.18 КоАП РФ, которая предусматривает наложение штрафа от 1500 до 2500 рублей.