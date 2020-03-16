В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на создание системы поддержки липецких фермеров и развитие региональной сельской кооперации в 2019 году было направлено 123,8 млн рублей.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, субсидии можно было получить на приобретение имущества, животных и сельхозоборудования, а также оборудования для переработки, мобильных торговых объектов и сельхозтехники. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы могли возместить затраты на приобретение сельхозпродукции у своих членов. Также в рамках нацпроекта с прошлого года начал действовать новый вид государственной поддержки начинающим фермерам – грант «Агростартап». Им смогли воспользоваться 36 крестьянских фермерских хозяйств, создав 68 новых рабочих мест. Направления использования гранта самые разнообразные: от молочного скотоводства, птицеводства, пчеловодства и разведения коз до тепличного овощеводства и выращивания чеснока. Кроме того, субсидии получили 9 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2019 году в Липецкой области в сельском хозяйстве было создано 277 субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

«Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области, – заявил начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – Всего в 2019 году на развитие малых форм хозяйствования из федерального и областного бюджетов было направлено более 384 миллионов рублей».

В управлении добавили, что на прошлой неделе в региональном управлении сельского хозяйства начался прием заявок на участие в конкурсах по предоставлению грантов начинающим фермерам и грантов «Агростартап».