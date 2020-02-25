Громкие соседи, парковки на тротуарах, свалки у домов и собаки, которые гуляют сами по себе

Чтобы улицы были чище, а бесхозные собаки не норовили укусить вас за ногу, районная административная комиссия помогает органам местного самоуправления вовремя выявлять и призывать к ответственности нарушителей порядка. В январе текущего года ею было рассмотрено в общей сложности 16 материалов.

СНЕГ НЕ ПРИКРЫЛ БЕСПОРЯДОК

— Нынешняя малоснежная зима не на руку тем, кто не любит убирать за собой мусор, — рассказывает главный специалист-эксперт административной комиссии Ольга Кикина. — В этом мы убедились в ходе одного из рейдов в Талицкое, Тихвинское и Петровское сельские поселения. Например, в первом из них бросились в глаза большие кучи опиленных веток деревьев, которые еще осенью некоторые хозяева вынесли со своих участков на территорию общего пользования. Проще говоря, спилили и сложили у дороги. Объяснение одно: не успели убрать.

Хорошим средством «от забывчивости» стали протоколы об административных правонарушениях по ст. 5.7 КоАП Липецкой области, по которой можно получить штраф от 500 до 3000 рублей. Из шести материалов, рассмотренных на заседании комиссии, в одном случае был наложен штраф, в остальных были вынесены предупреждения (хозяева успели навести порядок до вызова на комиссию).

В РУИНАХ…

Борьба с заброшенными зданиями, у каждого из которых есть свой владелец, — дело непростое. Но отступать от него никто не собирается. В январе текущего года был рассмотрен очередной материал за нарушение требований по содержанию и ремонту фасадов нежилых зданий, строений и сооружений.

По правилам, даже если никто не пользуется строением по назначению, хозяин должен заботиться о его внешнем виде. На этот раз к ответственности по ст. 5.2 КоАП Липецкой области привлекли владельца нежилого здания, расположенного по улице Правды в п. Добринка. Как физическое лицо он был оштрафован на максимально возможную сумму — 3000 рублей (на юридическое штраф намного больше: от 10000 до 50000 рублей).

ГАЗОН — НЕ МЕСТО ДЛЯ СТОЯНКИ

Было рассмотрено 4 материла по ст. 5.10 КоАП Липецкой области о размещении транспортных средств вне специально оборудованных мест (на газонах и земельных участках, имеющих ограждение в виде бордюра, — тротуарах).

По словам Ольги Кикиной, в ходе рейдовых мероприятий особенно часто примеры такой «парковки» автомобилей как большегрузных, так и легковых встречаются в Плавице и Средней Матренке.

ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ ПИСАН

Ст. 5.14 КоАП Липецкой области предусматривает ответственность за невыполнение предписания органа местного самоуправления в виде штрафа на граждан от 500 до 3000 рублей.

Дело в том, что в каждом сельском поселении разработаны и утверждены свои правила благоустройства. Например, в областном административном кодексе не говорится об обязанности окашивать территорию своего домовладения, а вот в правилах благоустройства сельского поселения этот пункт обозначен. Если глава поселения указывает на необходимость навести порядок у дома, то сделать это необходимо в течение срока, указанного в предписании, выданном им. Невыполнение предписания может обернуться штрафом. Один такой материал был рассмотрен на январском заседании районной административной комиссии.

ДЛЯ ТОРГОВЛИ ЕСТЬ СВОИ МЕСТА

— В районе есть специально оборудованные для торговли рынки, — горит Ольга Кикина. — О них хорошо осведомлены и те, кто продолжает устраивать стихийную торговлю в неустановленном для этого месте (ст. 6.2 КоАП Липецкой области). Особенно привлекательны для нарушителей площадки у «Магнита» и «Атриума». И даже штрафы (на тех, кто привлекается впервые, — от 1000 до 3500 рублей, повторно — до 5000 рублей) их не пугают. Один такой материал был также рассмотрен в январе текущего года, а за весь 2019-й — 14.

НЕ ШУМИТЕ

Из Новопетровки поступило сообщение в полицию о том, что соседи через стену не дают спать. Пришлось прямо ночью выезжать на место, чтобы разобраться, обоснованна ли жалоба.

И, действительно, гражданские супруги, подвыпив, устроили скандал, не обращая внимания на окружающих. Их обоих привлекли к ответственности по ст. 8.3 указанного выше кодекса за нарушение тишины и покоя в виде штрафа.

СОБАКА НЕ ВИНОВАТА

Если собака гуляет по улице, а не сидит на привязи, отвечать за последствия придется ее хозяину. Ведь оставленное без присмотра животное представляет реальную опасность для окружающих, даже если владелец считает его абсолютно безобидным. Кто знает, какой инстинкт проснется в животном в той или иной ситуации.

Владелец такого вот гуляющего в Средней Матренке самого по себе песика был приглашен на заседание районной административной комиссии за нарушение требований при содержании животных. Как правило, в данном случае комиссией назначается только штраф.