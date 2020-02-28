«Громокошки» вышли в четвертьфинал высшей лиги КВН

Завершилась третья игра 1/8 высшей лиги КВН, по итогам которой «Громокошки» впервые вышли в четвертьфинал. Вместе с командой из Липецка на сцене выступали Большого Московского цирка, самарские «Волжане-СамГТУ» и симферопольский «Полуостров». Во всех конкурсах («Приветствие», «Ситуация» и «Музыкальный фристайл») «Громокошки» получили максимальную оценку жюри и набрали в общей сложности 15 баллов, заняв первое место. Эту игру Первый канал покажет 7 марта, сообщает LipetskMedia.

Напомним, что в составе «Громокошек» есть наша землячка из Добринки — Анастасия Ли, которая сейчас живет в Липецке.