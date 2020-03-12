Губернатор Липецкой области призвал не поддаваться провокациям, связанным с коронавирусом

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Инстаграме призвал жителей региона не верить фейкам о большом количестве зараженных коронавирусной инфекцией. Такие сообщения активно распространяются в эти дни в социальных сетях и мессенджерах.

«Друзья, мне завалили директ вопросами и скриншотами. Хватит верить этим вбросам! Их цель — заставить нас бояться. Не дождутся. Авторов найдём и накажем», — написал Игорь Артамонов.

«В Липецкой области коронавирусной инфекцией больны три человека. Эту информацию любой может проверить в Роспотребнадзоре. А информацию, что город собираются закрыть, я не хочу даже комментировать. Это редкостная чушь! Не поддавайтесь на дешевые провокации!».

Также губернатор записал очередное видеообращение, в котором напомнил, что это уже не первый раз, когда наплыв ложно и неправдивой информации доходит до липчан.

«И мы все знаем цену этому. Ни разу ни один из фейков не подтвердился. Мы специально вас информируем совершенно открыто и регулярно по ситуации в Липецкой области. Никакого закрытия города, армейский соединений, запрета выезда и въезда нет. Ситуация рабочая, стабильная», — сказал глава региона.