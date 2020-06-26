Хлевенский 300-летний дуб борется за победу в национальном конкурсе «Российское дерево года 2020»

Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» проводит конкурс среди 12 деревьев-долгожителей, в число которых входит и дуб из села Конь-Колодезь Хлевенского района. По оценкам специалистов, ему уже 309 лет. За это время он вырос на 26 метров, а диаметр ствола составляет 1,3 метра. Дерево до сих пор плодоносит.

Дуб растет на территории старинной усадьбы Сенявиных. Первым владельцем и основателем усадьбы являлся сподвижник Петра I адмирал Наум Акимович Сенявин, который в самом начале XVIII века приобрел землю в «ничейной деревне Конь-Колодезь». Новый хозяин сразу взялся за обустройство имения. По легенде, во время строительства английского парка и был посажен этот великан.

Могучий дуб считается самым старым в Липецкой области. Проголосовать за него можно здесь. В случае победы хлевенский дуб будет участвовать в аналогичном европейском смотре. В отличие от других конкурсов «Европейское дерево года» фокусируется не на красоте, размере или возрасте, а на истории дерева и его связи с людьми. Его главная цель – подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии.

В Липецкой области остаются в первозданной красе уникальные ландшафты, места обитания редких видов растений и животных, полноводные реки и родники. Среди стратегических целей развития области — сохранение благоприятной окружающей среды, биоразнообразия и природных ресурсов для нынешнего и будущих поколений.

«В регионе уделяется большое внимание возрождению и охране памятников природы и архитектуры. Это помогает глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, делать регион чище и благоприятнее для каждого человека. Повышение уровня и качества жизни людей – наша главная задача», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.