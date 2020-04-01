Видео Общество Религия

Храмы Липецкой области заметно опустели

1 час назад
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Вчера митрополит Липецкий и Задонский Арсений на фоне ситуации с пандемией коронавируса обратился к верующим с просьбой временно воздержаться от посещения храмов и совершать молитвенные правила дома. Службы, тем не менее, никто не отменял.

Как и обещал владыка, сегодняшнюю службу в Христорождественском храме Липецка, на которой совершается чтение Великого канона прп. Андрея Критского, транслирует местное телевидение.

И судя по кадрам, не все последовали совету сидеть дома. Небольшое число прихожан все-таки присутствует в храме. Однако довольно непривычно видеть их молящимися в масках.

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