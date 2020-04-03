И женщины заменили мужчин

До 1954 года Хворостянский район, как Добринский и Талицкий, входил в состав Воронежской области. Гордостью района были представители слабого пола.

В 1950 году 69 женщин были депутатами трудящихся. Девять из них — председатель колхоза имени «1 мая» А.А. Добрынина, учительницы М.П. Чижова, А.Ф. Чернышева, врачи Е.Д. Минаева, К.Н. Шуваева, Т.А. Пастухова, служащие К.В. Федорова, П.М. Базанова, А.Е. Курлыкина были избраны депутатами в районный Совет.

Прошло пять лет после окончания войны. Многие мужчины не вернулись с фронтов. И во главе сельхозпредприятий, бригадирами, звеньевыми, как и во время войны, стояли женщины. В районе 393 из них занимали «руководящие» посты. Это: агрономы, зоотехники, заведующие фермами, председатели и члены ревизионных комиссий. В районе хорошо были наслышаны о председателе одного из колхозов Анисье Андреевне Добрыниной.

Жительница района Бударина в годы войны трудилась простой трактористской, а позднее в течение многих лет успешно руководила полеводческой бригадой в колхозе имени Димитрова. На славу трудились и свекловичницы. Двадцать звеньев в районе ежегодно получали по 250 центнеров сладких корней с гектара.

Славилось своими достижениями и звено Александры Николаевны Благодатских из колхоза «13 годовщина Октябрьской революции». Выращивали в районе ныне исчезнувшую культуру — табак.

Две звеньевые из колхоза имени Сталина Мария Петровна Шиловских и Александра Тихоновна Кунова собрали в 1949 году по 25 центнеров махорки с каждого гектара. Не уступали им звенья Веры Михайловны Пожидаевой, Анисьи Пешковой и Матрёны Фроловой из колхоза имени Кагановича.

Известна была в районе трактористка из Хворостянской МТС Раиса Частушкина, которая на своем «Универсале» в 1949 году вспахала 320 гектаров, сэкономив 385 килограмм горючего.

В Нижнематренской МТС на хорошем счету была комбайнерка Мария Григорьевна Лапина. В животноводстве хворостянские труженицы тоже славились на всю область. Доярка— телятница Пелагея Николаевна Соломонова из колхоза имени Крупской от десяти коров получила и вырастила десять лет. Доярка Мария Антоновна Рыженкова из колхоза имени Ленина в 1949 году надоила от каждой из четырех закрепленных за ней коров по 1783 литра молока. А чабан Прасковья Михайловна Жиганова из колхоза «1-е Мая» Пушкинского сельсовета от 52 овцематок вырастила 60 ягнят.

Немало женщин трудилось в народном образовании и здравоохранении. В школах района на ниве просвещения работали 153 женщины. Надежда Николаевна Бельская, Мария Степановна Березина и Зинаида Исидоровна Страхова за свой нелегкий труд были удостоены правительственных наград.

Сорок три врача и средних медицинских работника района трудились на поприще здравоохранения. Самоотверженный труд 875 тружениц Хворостянского района был отмечен наградами: орденами и медалями.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.