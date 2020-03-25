Игорь Артамонов: «Главное сейчас – понимание тревожности ситуации и соблюдение дисциплины»

Заболевших коронавирусом в регионе всего два человека с подтвержденным диагнозом, еще одна вернувшаяся из-за границы липчанка с подозрением на вирус проходит тесты. Об этом сегодня на брифинге для представителей региональных СМИ сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«В обсерваторе находятся 22 человека, под наблюдением еще 522, – добавил Игорь Артамонов. – Липецкая область принимает дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса. В регионе достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких, а также другой медицинской аппаратуры. При этом мы планируем еще закупить оборудование, которое может понадобиться врачам».

Все больше руководителей организаций и предприятий в регионе принимают решение о переводе сотрудников на удаленную работу, говорилось на брифинге. Пока все вопросы решают сами работодатели. Но при усложнении ситуации не исключено, что будут приняты и федеральные акты, отметил Игорь Артамонов.

«Мы рассматриваем сейчас меры поддержки организаций сферы культуры, спорта, туризма. Возможно, введем налоговые послабления, ряд других приемлемых в данной ситуации решений. Без поддержки в этот трудный период мы никого не оставим. При необходимости будет пересмотрен областной бюджет, так как ситуация требует укрепления медицинской базы, создания дополнительных объектов здравоохранения», – подчеркнул Игорь Артамонов. Он напомнил, что в Липецкой области, одной из первых в стране, ввели карантин в школах, техникумах, колледжах и вузах. Закрыты игровые площадки в торговых центрах, рекомендовано прекратить сеансы в кинотеатрах. Но детские сады работать будут.

Сейчас домой возвращаются из зарубежных поездок липчане, которые несмотря на предупреждения не отказались от посещения стран с напряженной ситуацией по коронавирусу. Поэтому область готовится ко второй волне заболевших, сказал Игорь Артамонов. «Это нормальная работа, все службы и ведомства держат ситуацию под контролем, – отметил глава региона. – Приезжающих проверяют медики. По выявленным нарушениям самоизоляции правоохранительные органы составили четыре протокола. Еще раз просим жителей области строго соблюдать рекомендованные врачами правила. Пожилые, люди с хроническими заболеваниями, дети должны находиться дома под присмотром родственников, они в группе риска. Одиноким липчанам приобрести все необходимое помогут волонтеры».

Главное сейчас – понимание тревожности ситуации и соблюдение дисциплины, подчеркнул Игорь Артамонов. Липецкая область полностью обеспечивает себя продовольствием, полки в магазинах не пустуют, специалисты проводят мониторинг цен на продукты. «Повода для паники нет, – заявил Игорь Артамонов. – Мы готовы к любым возможным направлениям развития ситуации и надеемся, что жители региона с пониманием и ответственностью отнесутся к ограничениям, связанным с предупреждением распространения коронавируса».