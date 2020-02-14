Игорь Артамонов и Виталий Мутко обсудили усиление сотрудничества между Липецкой областью и ДОМ.РФ

Глава Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества в сфере жилищного строительства.

«Сегодня все регионы ориентированы на выполнение задач национального проекта «Жилье и городская среда». В их число входят уменьшение ставок по ипотеке, строительство комфортного жилья и создание комфортных общественных пространств. ДОМ.РФ активно работает по этим направлениям со всеми субъектами Российской Федерации. Липецкая область может рассчитывать на нашу полную поддержку в реализации государственной жилищной политики, на консультирование по всем вопросам, касающимся строительства жилья», — отметил Виталий Мутко.

Игорь Артамонов выразил благодарность компании за помощь в решении многих вопросов. В частности, совместно с ДОМ.РФ в области решается проблема обманутых дольщиков по дому по ул.50 лет НЛМК в Липецке. Документация направлена в ДОМ.РФ для принятия решения о целесообразности завершения строительства или принятия решения о выплате компенсаций участникам долевого строительства.

При содействии ДОМ. РФ земельные участки федеральной собственности, закрепленные ранее за ФГБНУ «ВНИИ Рапса» общей площадью 164,2га, переданы Липецкой области с целью содействия развитию жилищного строительства и формированию рынка доступного жилья. Это позволит обеспечить ввод более 600 тыс. кв.м жилья до 2024 года. При формировании плана застройки выделенных земель будут применены принципы Стандарта комплексного развития территории, разработанного Минстроем России совместно с ДОМ.РФ. Также будут активно внедряться механизмы жилищно-строительных кооперативов с господдержкой.

В ходе встречи стороны также обсудили совместную работу по повышению компетенций в сфере благоустройства. Также важной темой стало проведение в регионе семинара, посвященного проектному финансированию жилищного строительства, развитию ипотечного кредитования и внедрения стандарта комплексного развития территорий для повышения индекса качества городской среды.